Calciomercato Lazio, per il centrocampo piace Loftus-Cheek: la situazione

Ruben Loftus-Cheek è il nome per il centrocampo della Lazio. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il classe '96 di proprietà del Chelsea è stata una delle prime richieste fatte da Maurizio Sarri alla società biancoceleste. Il tecnico l'ha allenato nella sua esperienza ai Blues quando il giocatore ha avuto una delle sue migliori stagioni. L'interesse per l'inglese da parte della Lazio c'era stato già due anni fa, come raccolto dalla nostra redazione in esclusiva, e non è ancora tramontato. Nell'ultima stagione è stato in prestito al Fulham e con la stessa formula Lotito vorrebbe prenderlo e portarlo nella Capitale.

Pubblicato l'8/6 alle 00:00