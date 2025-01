Calciomercato Lazio | Tchaouna, il Bologna ci prova: ma da Formello...

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Bologna è piombato su Loum Tchaouna, è un vecchio pallino di Sartori, i rossoblu l’avevano cercato in estate, ma il francese scelse la Lazio e mantenne la parola data a Fabiani. Tchaouna poi era sbarcato a Roma dopo il pagamento della clausola da circa 8 milioni di euro. Finora l’ex Salernitana non ha brillato, più ombre che luci nella sua stagione, pochi acuti, come a Como o ad Amsterdam e Isaksen a occupare la casella da titolare sull’out destro d’attacco. Fin qui per Tchaouna 941’ in tutte le competizioni, con due reti e un assist e il rosso rimediato contro il Como all’Olimpico. La Lazio è convinta che il francese abbia potenzialità, che stia pagando la giovane età (è un 2003) e l’adattamento a una realtà diversa e più grande rispetto a Salerno. Per questo, nonostante i contatti con il Bologna, non è ancora arrivata un’apertura alla cessione. Fabiani e Lotito per adesso non hanno aperto una trattativa con i rossoblu, lo farebbero solo se da Bologna fossero disposti ad arrivare a cifre molto importanti. Inoltre con il club emiliano è in ballo anche il riscatto di Nicolò Casale. Il difensore è andato a Bologna in prestito oneroso (1,5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni. Diritto che diventerebbe obbligo se la squadra di Italiano si qualificasse in Europa per la prossima stagione. Se il Bologna assicurasse subito quei 7,5 milioni e quindi l'acquisto definitivo di Casale e poi ne aggiungesse altri per avvicinarsi a quota 20 milioni allora forse lo scenario cambierebbe. Ma al momento la Lazio non ha dato segnali di grande apertura all’addio del francese.

