De Marchi avvisa la Lazio: “Ecco debolezze e virtù del Feyenoord”

Per il sesto anno consecutivo la Lazio avrà l’opportunità di dire la sua in Europa, confrontandosi con avversari che esprimono un livello e una qualità di calcio completamente differente. Così, giovedì 8 Settembre i biancocelesti faranno il loro esordio in Europa League contro il Feyenoord all’Olimpico. La gara è in programma alle 21. C’è attesa e curiosità di vedere in che modo le aquile si approcceranno alla sfida e in generale alla competizione. Tante sono le aspettative che si sono create sia sul lavoro di Sarri sia, soprattutto, sui suoi ragazzi in relazione anche ai rinforzi giunti nel corso del mercato estivo. In esclusiva ai nostri microfoni, per parlare di questo è intervenuto l’ex calciatore e attuale procuratore Marco De Marchi.

Che gara si aspetta?

“Mi aspetto una partita giocata a viso aperto. Tra due squadre che praticano un calcio propositivo. E per questo, mi auguro sia divertente e tutta da gustare”

Quali crede che siano i punti di forza e di debolezza del Feyenoord?

“Il Feyenoord ha cambiato tantissimo quest’anno, vendendo pezzi pregiati difficili, almeno nel breve periodo, da sostituire. Nonostante questo, in Campionato sono partiti fortissimo vincendo quattro partite e pareggiandone una piazzandosi al secondo posto in classifica dietro l’Ajax. Per cui diciamo che il punto di forza lo può avere nel DNA di squadra olandese tipicamente votata all’attacco, allo stesso tempo, lo stesso DNA può mostrare la vulnerabilità di una squadra che può rimanere scoperta in fase di contrattacco dell’avversario… le squadre olandesi di solito non smettono di giocare anche nelle fasi di difficoltà che presenta la partita e non demordono fino all’ultimo secondo, ecco perché la Lazio deve rimanere concentrata dal primo all’ultimo minuto”

Avendo militato in Eredivisie e quindi conoscendo il campionato, qual è il livello attuale delle squadre?

“Il livello è un buon livello in generale ma le prime 4 forze (Ajax, Psv, Feyenoord ed Az) fanno, di solito, un campionato a se. Ad ogni modo, il Campionato dell’Eredivisie sforna ogni anno giocatori straordinari che, spesso, fanno le fortune di club europei dopo essere stati acquistati a peso d’oro”

Da ex difensore, come vede la difesa della Lazio? Cosa pensa dei nuovi innesti e quale profilo di questi ritiene più adatto tenendo conto del possibile turnover?

“Credo che abbia una buona batteria di difensori. Sono curioso di vedere all’opera Casale perché a Verona mi aveva impressionato notevolmente. Poi, l’esperienza di Romagnoli dovrà venir fuori per consacrarlo definitivamente come leader della difesa di un club prestigioso come quello della Lazio. Per il resto mi sembra di poter dire che ci siano giocatori affidabili”

In generale, che idea si è fatto del mercato condotto dalla Lazio in questa sessione?

“A me è piaciuto il mercato della Lazio perché sono rimasti sostanzialmente i Top e sono stati inseriti sia giocatori di esperienza sia giovani forti (ne cito uno, Cancellieri per il quale vedo un futuro raggiante). Se manca qualcosa ancora? Tutte le squadre possono essere sempre migliorate ma nel complesso vedo una Lazio competitiva per quelli che saranno i propri obiettivi dichiarati”

