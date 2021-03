FORMELLO - Lazio, Escalante verso una maglia. Conferme per Radu

Eccola la Lazio anti-Bayern. Alla vigilia dell'atteso match di ritorno, prima della partenza alla volta di Monaco, Inzaghi manda in scena la rifinitura a Formello. Qualificazione difficile se non impossibile, ma i biancocelesti ci tengono a fare bella figura sul palcoscenico europeo. Il tecnico mischia un po' le carte, ma le scelte potrebbero essere quelle anticipate nelle scorse ore. A cominciare dalla difesa, dove Musacchio sembra aver vinto definitivamente il ballottaggio con Patric sul centro-destra. Conferme anche per Radu, il che permetterà ad Acerbi di schierarsi in posizione centrale. Fares sarà l'esterno a sinistra, Marusic a destra è scelta quasi obbligata, nonostante il recupero di Lazzari, che tornerà nel blocco titolare con ogni probabilità nella sfida di Udinese in programma il 21 marzo. Al centro l'unica novità è rappresentata da Escalante, che farà rifiatare, almeno per una buona parte di gara, Lucas Leiva, piazzandosi in regia fra Milinkovic e Luis Alberto. In avanti i maggiori dubbi. Tra ieri e oggi sono state provate queste coppie: Immobile-Caicedo e Correa-Muriqi. Potrebbero spuntarla quest'ultimi, testati oggi con i titolari. L'allenatore scioglierà le riserve soltanto domani, per il momento le scelte d'attacco rimangono un rebus.

Probabile formazione

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Correa, Muriqi. All. Simone Inzaghi.