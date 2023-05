FORMELLO - Lazio, sorpresa Vecino! Che dubbi per Sarri, altri due saltano la rifinitura

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Sorpresa Vecino, in gruppo per i test anti-Lecce. Vigilia dai risvolti inaspettati: l'uruguaiano viaggia verso la convocazione, lo stesso vale per Marcos Antonio nonostante il riscaldamento differenziato (era uscito dalla sfida con il Milan con una caviglia malconcia). In campo, al contrario, non si vede Basic. E Marusic, ieri regolarmente coi compagni, non svolge la sgambata con la squadra: niente esercitazioni, né prove tattiche e partitella a spazi ridotti (risparmiata pure a Vecino). Il montenegrino ha assistito all'allenamento dalla panchina. I problemi di infermeria sono tornati a bussare alla porta dalla Lazio, si sprecano i dubbi di formazione per l'anticipo di domani con il Lecce. Il forfait certo è quello di Cataldi, ancora ai box per la violenta contusione al polpaccio rimediata da Lukaku a San Siro. Il regista tenta il rientro per la trasferta di Udine.

DECISIONI. A centrocampo gli uomini sono più che contati: Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Marcos Antonio, sono i tre che stanno meglio (il che è tutto dire). Vecino ha recuperato in tempi record dalla lesione al bicipite femorale destro, ma ha mezza seduta nella gambe. Basic fino a oggi non aveva saltato neanche un allenamento. In attacco verso la conferma il tridente con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. In difesa Patric insidia Casale, ma l'ex Verona è in vantaggio per il posto al fianco di Romagnoli. Il ballottaggio è più che altro sulle fasce: due maglie per tre terzini, dipende dalle valutazioni su Marusic, risparmiato oggi così come era già successo martedì pomeriggio. È un po' affaticato. Sarri potrebbe rilanciare Lazzari a destra come contro il Sassuolo, Hysaj e Marusic a quel punto si contenderebbero la corsia opposta. Decisione che probabilmente verrà presa in extremis.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Hysaj, Gila, Patric, Radu, Pellegrini, Fares, Vecino, Bertini, Gonzalez, Cancellieri, Pedro. All.: Sarri.