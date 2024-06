Lazio | Baroni, full immersion a Formello: i colloqui con Lotito e Fabiani

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

RASSEGNA STAMPA - La full immersion di Baroni a Formello non si è concentrata solamente in due giorni - lunedì e martedì scorsi. Il tecnico, riporta Corriere dello Sport, è rimasto per tutta la settimana a contatto con la società. La permanenza nel centro sportivo si è dunque prolungata: è stata utile per mettere a punto il piano estivo, assistendo in diretta alle operazioni di mercato impostate da Lotito e Fabiani. Baroni avrà Tchaouna, va solamente depositato il contratto. Hanno provato ad inserirsi anche Bologna e Atalanta, ma era tardi: la Lazio è stata veloce nel chiudere a maggio sfruttando la clausola.

I biancocelesti si sono spinti poi sulle tracce di Noslin e Cabal del Verona. Anche il neo-allenatore della Lazio ha sognato - e contnua a sperare - Greenwood. Il tecnico aveva dato l'assenso anche per Stengs, ma poi l'affare si è bloccato. Adesso spera in Samardzic. Avrà anche Dele-Bashiru, che conta di utilizzare "in stile Folorunsho". Il raduno è fissato per l'8 luglio, ad Auronzo la squadra arriverà l'11. L'obiettivo è quello di garantire all'allenatore, per quel periodo, almeno un altro colpo oltre Tchaouna e Dele-Bashiru. I giorni di lavoro si concluderanno il 22 luglio.

TORNA ALLA HOMEPAGE