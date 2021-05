Lazio, Inzaghi: "Vogliamo la vittoria, dobbiamo fare 12 punti"

FORMELLO - Ecco le parole di Simone Inzaghi alla vigilia di Lazio-Parma. Le ultime speranze biancocelesti passano per un en plein nelle giornate di campionato rimaste: "Per noi è una partita importante, veniamo dalla battuta d'arresto di Firenze, abbiamo bisogno di tornare alla vittoria. Il Parma per quanto espresso avrebbe meritato un'altra classifica. Per noi sono tutte sfide delicate, da sfruttare al meglio, ci sono 12 punti a disposizione, dovremo fare il massimo".

CONDIZIONI. "Sicuramente non ci saranno Leiva e Pereira per squalifica, Milinkovic è stato operato l'altroieri, è stata una brutta frattura. Non ci sarà domani, speriamo di recuperarlo per sabato, dobbiamo vedere come reagirà il ragazzo dopo l'intervento".

AVVERSARIO. "Mi dispiace per la retrocessione del Parma, D'Aversa e Liverani sono due amici che ho nel calcio. Sono convinto che il Parma possa tornare in A al più presto, alle spalle c'è una società solida. Una squadra che ha tanti giocatori e quindi diverse scelte, io però mi sto concentrando sui miei ragazzi, anche noi abbiamo qualche problema di squalifica e infortuni. Dovremo fare una gara importante".