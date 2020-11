Lazio - Juventus, Milinkovic: "Daremo il massimo, lo scorso anno è stata una bella serata"

In questo turno di campionato la Lazio affronterà la Juventus all'Olimpico ed è impossibile non tornare con la mente alla partita della scorsa stagione dove i biancocelesti hanno battuto CR7 e compagni per 3-1. Quest'anno sarà tutto diverso con lo stadio vuoto, o quasi: Milinkovic ci sarà e cercherà di essere decisivo come la stagione scorsa. Nel ricordare quei momenti all'interno del Match Program laziale, il Sergente ha dichiarato: "Lo scorso anno contro la Juventus, all'Olimpico, abbiamo svolto una grande prestazione vincendo contro una grande squadra per 3-1. Ho segnato una rete con lo stadio pieno: sugli spalti c'era la nostra gente, i nostri tifosi ci hanno dato una spinta in più. E' stata una bella serata per tutti i laziali".

ULTIME PARTITE - "Nelle ultime due partite abbiamo dovuto far fronte a tante difficoltà, ci sono mancati diversi compagni. Tutti i ragazzi che, invece, sono rimasti a disposizione hanno dato il massimo ed, in questo modo, siamo riusciti ad ottenere dei risultati positivi".

MASSIMO IMPEGNO - "Sarà sicuramente una gara difficile, i bianconeri giocano sempre per vincere. Noi, dal canto nostro, abbiamo già ottenuto buoni risultati contro di loro. Sicuramente usciremo dal campo con la consapevolezza di aver dato il massimo e di esserci impegnati con l'obiettivo di portare a casa dei punti".