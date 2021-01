Lazio, la stampa estera celebra i biancocelesti: "Luis Alberto imperatore di Roma" - FOTO

Quando un derby così sentito e storico come quello romano finisce con una tale umiliazione, va a finire su tutte le prime pagine del mondo. Così è stato per la stracittadina di ieri sera, dominata in lungo e in largo dai biancocelesti che hanno annichilito 3-0 la Roma. Anche la stampa estera ha celebrato la super prestazione dei ragazzi di Inzaghi padroni assoluti del campo in tutti i 90 minuti più recupero. Il noto quotidiano spagnolo Marca incensa in modo particolare Luis Alberto autore di una splendida doppietta: "Le due reti dell'Imperatore di Roma concedono la vittoria alla Lazio". I complimenti alla Lazio arrivano anche dall'Inghilterra e dalla Francia. Daily Mail scrive: "I padroni di casa possono vantarsi del derby vinto grazie all'ex flop del Liverpool Luis Alberto" (chissà se qualcuno non si stia mangiando le mani) mentre L'Equipe evidenzia: "La Lazio si impone largamente nel derby capitolino". La notizia arriva anche in Belgio con il quotidiano DH che commenta: "La Lazio vince e si rilancia in campionato battendo la Roma nel derby".

Lazio - Roma, le pagelle dei quotidiani: superuomo Lazzari, Immobile e Luis Alberto magici

Derby, Il Romanista riassume la partita dei giallorossi: "Il Nulla. Abbiamo rischiato il tracollo"- FT

Torna alla home page