Lazio, la 'terza via' di Lotito per sbloccare il mercato: da Formello filtra ottimismo
Tesseramenti ancora congelati. La Lazio lavora per sbloccare il mercato di gennaio, dopo un'estate senza possibilità di fare acquisti. Lotito, rientrato a Roma da Cortina, pensa a come arrivare al via libera: il parametro del costo del lavoro allargato non permette ancora di operare in entrata. La prima strada, quella delle cessioni e degli addii, infatti, non ha risolto la situazione.
Per questo ora si valutano altre due vie, come riportato da Il Messaggero. La prima riguarda lo sponsor: la società sta chiudendo un accordo con una tech company, ma dovrebbe ottenere un anticipo importante per liberarsi dallo stallo. La seconda, invece, tiene in piedi ancora l'escamotage di un'elevata fidejussione bancaria. Per tornare a fare mercato, ed evitare un nuovo blocco, servono oltre 20 milioni di euro: da Formello filtra ottimismo.
