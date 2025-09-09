Ungheria-Portogallo, le formazioni ufficiali: la scelta di Martinez su Tavares
Queste le formazioni ufficiali di Ungheria-Portogallo, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, in programma stasera alle ore 20.45 alla Puskas Arena di Budapest. Solo panchina per Nuno Tavares, c'è Nuno Mendes titolare sulla fascia mancina.
UNGHERIA (4-2-3-1): Ba. Tóth; Négo, Orbán, A. Szalai, Kerkez; Bolla, Szoboszlai, A. Tóth, Zs. Nagy; Styles; B. Varga.
Allenatore: Marco Rossi.
PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Nuno Mendes, Rúben Dias, João Cancelo, João Neves; Rúben Neves, Vitinha; Pedro Neto, Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo.
Allenatore: Roberto Martínez.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.