Calciomercato Lazio | L'Al Ittihad si inserisce per Simic: trattativa in corso
CALCIOMERCATO LAZIO - Brutte notizie per Sarri. Jan-Carlo Simic, uno degli obiettivi su cui la Lazio sta lavorando concretamente in vista di gennaio, è finito nel mirino dell'Al Ittihad. A rivelarlo è stato l'esperto di mercato Fabrizio Romano, il quale specifica che il club arabo ha inserito il centrale tedesco tra gli obiettivi principali per rafforzare la rosa. La trattativa è in corso, l'Al Ittihad vuole anticipare la Lazio che potrebbe ingaggiare l'ex Milan solo a partire da gennaio.
