Torino, Gineitis torna sul gol contro la Lazio: "Sembra che io sia bravo a..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Gol e assist di Gvidas Gineitis non sono bastati per consentire alla Lituania di battere l'Olanda di Koeman. Il centrocampista del Torino, dopo la sconfitta, ha parlato ai media lituani e ha menzionato anche la Lazio. Ecco di seguito le sue parole: "È sempre bello segnare un gol. Un anno fa in Serie A, ho segnato sia contro il Milan che contro la Lazio. Sembra che io sia bravo a giocare contro squadre forti".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.