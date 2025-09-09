FORMELLO - Lazio, Vecino e Pedro in gruppo! Stop Lazzari: le ultime

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Riecco Vecino e Pedro. Sarri li ha ritrovati in gruppo alla ripresa nel pomeriggio dopo due giorni di riposo, un'ottima notizia a inizio settimana e in vista del Sassuolo. Ora entrambi viaggiano verso la convocazione: l'ex Barcellona negli ultimi giorni era stato gestito; l'uruguaiano si allenava a parte da agosto per un problema muscolare. Solo lavoro specifico invece per Patric, Marusic, Zaccagni e Rovella, rientrati dalle Nazionali.

Il capitano, in particolare, ha rimediato una contusione alla caviglia sinistra con l'Italia, ma non è in dubbio per domenica; mentre lo spagnolo è molto indietro di condizione, difficilmente riuscirà a recuperare. Rimarrà fuori anche Lazzari, che nel pomeriggio si è sottoposto a terapie fisioterapiche a causa di un affaticamento al polpaccio destro rimediato la scorsa settimana. Lunedì prossimo è previsto un nuovo controllo per lui: salvo sorprese, oltre alla terza giornata salterà pure il derby.

A Reggio Emilia però si rivedranno Romagnoli, che ha scontato la squalifica di due giornate, e Isaksen, tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver superato la mononucleosi. La squadra scenderà di nuovo in campo domani, con una doppia seduta in programma giovedì. Sabato matttina la rifinitura, poi la gara contro il Sassuolo.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.