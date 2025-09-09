Serie A, micro-camera addosso all'arbitro. De Siervo: "Ecco a cosa serve"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

La Lega Calcio Serie A ha ufficialmente annunciato l'esordio della Refcam: l'arbitro della sfida in programma sabato prossimo fra Juventus ed Inter indosserà infatti una micro-camera che fornirà immagini sia visibili sia per i tifosi a casa che per la sala-Var.

L'AD della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato così la notizia: “L’introduzione della Refcam nel nostro campionato rappresenta non solo un ulteriore passo nel percorso di innovazione che stiamo portando avanti con costanza e determinazione, ma soprattutto fornisce finalmente ai tifosi la reale prospettiva della vista dell'arbitro delle differenti azioni di gioco. Il nostro obiettivo è, infatti, offrire al pubblico un’esperienza sempre più coinvolgente e immersiva, valorizzando lo spettacolo del calcio con prospettive inedite ed immagini esclusive. La Lega è da sempre in prima linea nell’adozione delle nuove tecnologie, consapevole del ruolo centrale che esse rivestono nell’evoluzione della fruizione televisiva, nella promozione del nostro prodotto a livello globale e nella trasparenza delle decisioni assunte dai direttori di gara".

Importante una precisazione che si legge nel comunicato: "Essendo la stessa ricompresa nel novero di camere a disposizione della produzione televisiva, sarà regolarmente consegnata come segnale isolato al VAR". Insomma, le immagini che riprenderà la micro-camera come detto non serviranno soltanto a coinvolgere ulteriormente i tifosi a casa, ma anche ad aiutare gli arbitri addetti al VAR, che potranno avere una visuale più ravvicinata del punto di vista dell'arbitro in campo.

