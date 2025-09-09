Bologna, il diesse Sartori su Immobile: "Voleva rientrare in Italia e..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Presente al Premio Nereo Rocco a Coverciano, il direttore sportivo del Bologna Giovanni Sartori ha è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti. Tra i tanti temi toccati ha raccontato com'è nata la trattativa che ha portato l'ex capitano della Lazio Ciro Immobile in rossoblù. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Abbiamo avuto un pensiero su Immobile e Bernardeschi che volevano rientrare in Italia, hanno dato tanto al calcio italiano, hanno continuato a fare bene anche all'estero e abbiamo pensato che potessero dare tanto anche al Bologna visto che quest'anno avremo quattro competizioni considerando anche la Supercoppa Italiana. Speriamo che la loro esperienza ci faccia fare un salto di qualità".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.