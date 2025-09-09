Il Foggia di Delio Rossi può esultare: annullata la penalizzazione di 3 punti
Il Foggia di mister Delio Rossi può tirare un sospiro di sollievo. La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha infatti accolto il ricorso presentato dalla società annullando la penalizzazione di tre punti inflitta a fine luglio dal tribunale Federale Nazionale. La vicenda risale allo scorso 31 luglio quando il TFN aveva sanzionato il club per presunte irregolarità amministrative.
Di seguito la nota della Figc: “La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha accolto il reclamo del Calcio Foggia 1920 (Girone C di Serie C), prosciogliendo la società e annullando la penalizzazione di 3 punti in classifica inflitta lo scorso 31 luglio dal Tribunale Federale Nazionale. La società era stata sanzionata per una serie di violazioni di natura amministrativa”.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.