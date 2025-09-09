Empoli, Corsi: "Fazzini? L'avevamo venduto al Napoli, ma voleva la Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2025

Retroscena di mercato. Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ai microfoni di Radio FirenzeViola è tornato a parlare dell'affare saltato lo scorso gennaio con la Lazio per Jacopo Fazzini, che aveva spinto proprio per sbarcare nella Capitale. Addirittura il centrocampista aveva rifiutato anche il Napoli, mentre ora gioca con la Fiorentina. Di seguito le sue parole.

"Fazzini? Ha delle doti che sta tirando fuori da un anno, purtroppo la scorsa stagione venne fuori troppo tardi per farci salvare. Il problema di Jacopo era la maturazione: doveva convincersi di essere un giocatore forte. E' un peccato sia maturato così tardi e non solo per noi, poteva sbocciare prima anche per se stesso".

"La sua cessione? Per noi è stata una pagina dolorosa, farei a meno di parlarne: a metà anno l'avevamo venduto al Napoli mentre lui voleva andare alla Lazio, poi si fece male nel riscaldamento dell'ultima partita di gennaio e l'affare saltò".

