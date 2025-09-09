Italia, la Norvegia non si ferma: contro la Moldavia finisce 11-1

Un risultato impressionante. L'Italia aspettava e sperava in un passo falso della Norvegia, che però è più cinica e concentrata che mai. Contro la Moldavia finisce addirittura 11-1: cinque gol di Haaland, quattro di Aasgard, uno di Myhre e un altro di Odegaard. La squadra di Solbakken così resta al primo posto e sale a 15 punti in classifica, a +6 sugli azzurri con una partita giocata in più. Ciò che lascia senza parole, però, è la differenza reti, con un totale di +21. La squadra di Gattuso, invece, è ferma solo a +5. La strada verso il Mondiale si fa sempre più complicata.

