Nazionale | Rovella e il supporto social agli azzurri: il post - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Da quando Gennaro Gattuso è diventato CT della Nazionale, Nicolò Rovella non ha giocato alcun minuto. Non è stato chiamato in causa contro l'Estonia, e la medesima cosa è accaduta ieri contro Israele. All'indomani della pazza vittoria degli azzurri, con cui hanno raggiunto quota nove punti nel girone I, il centrocampista della Lazio ha condiviso una sua foto con la maglia dell'Italia, per poi esprimere il proprio supporto alla Nazionale. "Avanti azzurri", la didascalia scelta per accompagnare il post. Eccolo di seguito:

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.