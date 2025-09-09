Lele Adani e il "Pranzo al sacco": la frase durante Israele-Italia scatena i social

TUTTOmercatoWEB.com

Una serata folle quella vissuta dall’Italia che ha battuto Israele in un rocambolesco 5-4 che ha fatto saltare tutti gli schemi in campo e anche alla conduzione. Lele Adani si è infatti reso protagonista di alcune reazioni... CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > LELE ADANI <

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.