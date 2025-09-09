Ex Lazio | Jony ancora svincolato: è rimasto senza squadra dopo che...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jony ancora svincolato. Nessuno ha più chiamato l'ex esterno della Lazio, che aspettava di tornare a giocare quest'estate. Non è stato così, invece: dall'ultimo contratto rescisso dal Cartagena, in Spagna, nella stagione 2023/24, non ha più trovato squadra. I tanti problemi fisici degli ultimi tempi l'hanno frenato e ora, a 34 anni, è senza un contratto. Era arrivato nella Capitale nel 2019, senza riuscire a imporsi granché con Inzaghi. Dopo due prestiti, con Osasuna e Sporting Gijon, aveva lasciato il club biancoceleste.

