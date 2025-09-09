Lazio, esami per Lazzari a Villa Mafalda: le ultime sulle sue condizioni - FOTO
Lazzari out. In settimana il terzino della Lazio ha accusato un problema al polpaccio, per questo ha svolto gli esami a Villa Mafalda per capire l'entità del suo infortunio. Con ogni probabilità salterà sia la prossima gara contro il Sassuolo che il derby contro la Roma, per poi provare a tornare a disposizione di Sarri nelle partite successive. Di seguito il post su Instagram della clinica: "Un check per ritornare presto in forma!", si legge.
