Capua punta sulla Lazio: "Penso che vincerà contro il Sassuolo"

Si avvicina l'inizio del campionato dopo la pausa per la sosta delle Nazionali. La Lazio aveva chiuso le prime due giornate con la netta vittoria contro il Verona per 4-0, e alla prossima affronterà il Sassuolo di Grosso. Per le gare in programma nel weekend, Pino Capua ai microfoni di TMW Radio ha parlato proprio della sfida della squadra di Sarri. Questo è ciò che ha detto: "Cosa farà la Lazio con il Sassuolo? Penso che vincerà".

