Lazio, Milinkovic di nuovo in biancoceleste? I tifosi impazziscono sui social

"Milinkovic-Savic è in scadenza nel 2026, il suo contratto è un tema e andrà discusso nei prossimi mesi. Sarà chiamato a una scelta". Bastano poche parole per riaccendere i sogni, mai svaniti, di un intero popolo. Milinkovic di nuovo alla Lazio? È questa la speranza di migliai di tifosi biancocelesti che si sono riversati sui social per esprimere la propria voglia di rivedere il Sergente con l'aquila sul petto. La notizia data nella serata di ieri da Fabrizio Romano, che ha parlato anche di un possibile ritorno in Italia, ha permesso a qualcuno di rivivere le giocate e le emozioni provate quando il numero 21 della Lazio era sulle spalle dell'idolo di un'intera tifoseria. Oggi Milinkovic è all'Al Hilal, ma la possibilità che non rinnovi ha trasformato i social in un mezzo tramite il quale provare richiamarlo nella Capitale, come a conclusione di una lunga storia d'amore che per troppi anni - anche se solo 3 - è stata interrotta.

