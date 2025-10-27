Lazio, Provedel sbatte la porta in faccia alla Juve: le pagelle dei quotidiani
RASSEGNA STAMPA - Le stagioni negative capitano anche ai portieri, solo che fanno più rumore. L'importante, però, è la capacità di rialzarsi, di recuperare la propria convinzione e riprendere una strada non persa, ma lasciata solo in sospeso. La Lazio ottiene il terzo clean sheet nelle ultime quattro partite, il quinto in questo campionato se si aggiunge quello contro il Verona e grande merito va anche a Ivan Provedel.
Il portiere con il 94 sulle spalle, scelto da Sarri per tornare a essere il titolare inamovibile della Lazio, sta riproponendo le stesse prestazioni che avevamo visto qualche anno fa, quando in casa biancoceleste tutti erano convinti di avere tra i pali uno dei migliori portieri d'Europa.
Dopo i miracoli con l'Atalanta, Provedel si ripete contro la Juve. La sua difesa regge, ma quando fa un passo falso c'è sempre lui pronto a intervenire. Esce in maniera perfetta su David chiudendogli lo specchio, vola sul colpo di testa ravvicinato di Thuram. Due parate che gli valgono un voto alto nelle pagelle dei quotidiani.
CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 7;
GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 6,5;
TUTTOSPORT - Provedel 7;
IL MESSAGGERO - Provedel 7;
LA STAMPA - Provedel 6,5;
IL TEMPO - Provedel 7;
IL RESTO DEL CARLINO - Provedel 6;