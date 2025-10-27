Lazio, Zazzaroni elogia Sarri: "Si vede l'anima, una prova capolavoro"
Sull'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha commentato la prestazione della Lazio nella vittoria contro la Juventus, soffermandosi in particolare sul lavoro di Sarri in panchina. Di seguito un estratto di ciò che ha scritto.
"Una prova capolavoro, quella di Sarri. Per come l’ha preparata, per come ha affrontato l’emergenza occasionale dentro l’emergenza stagionale. Per l’attenzione e l’impegno che è riuscito a ottenere dai suoi, addirittura commoventi - e perciò strepitosi - nei minuti finali quando la Juve ha tentato l’ultimo, disperato assalto. Della Lazio Maurizio ha estratto l’anima, e tutta intera. Esibendola negli interventi di Romagnoli e Gila, nelle volate di Isaksen, il più bravo e continuo, nell’interpretazione complessiva di Zaccagni e Guendouzi. Della Juve, invece, s’è notato esclusivamente il volto. Teso e confuso".
"Al gol di Basic, ad esempio, il direttore d’orchestra Claudio Lotito della Formello Symphony Orchestra s’è girato verso i loggionisti della Nord per invitarli, muovendo le mani, a rilanciare il coro che lo vorrebbe fuori dalle palle. Un’anima buona e responsabile ha tentato di bloccarlo. In questa fase non proprio brillante della vita della Lazio nessuno sente il bisogno di frizioni supplementari".