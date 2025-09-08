Calciomercato Lazio | Milinkovic-Savic può tornare in Serie A: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dubbi sul futuro di Sergej Milinkovic-Savic. L'ex centrocampista della Lazio ha il contratto in scadenza il prossimo giugno con l'Al-Hilal e ancora non ha deciso sul rinnovo. Su di lui da tempo ci sono diverse squadre italiane, come ha spiegato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube. Per tante società può diventare un'occasione e tornare in Serie A, o comunque in Europa, a parametro zero. Di seguito le parole dell'esperto di mercato.

"Milinkovic-Savic è in scadenza nel 2026, il suo contratto è un tema e andrà discusso nei prossimi mesi. Sarà chiamato a una scelta, è stato corteggiato tante volte dai club italiani ma l'Al-Hilal non ha mai dato apertura, è sempre stato un giocatore fondamentale a maggior ragione con Simone Inzaghi in panchina. Può rinnovare a cifre importanti oppure tornare in Europa e provare un'esperienza diversa: tante squadre hanno chiamato in questi anni, ci aveva provato la Juventus di Giuntoli così come Inter e Milan ancora prima. Non è mai stato fatto un prezzo per Milinkovic, ora capiremo la direzione in cui si andrà. Eventualmente, se non rinnoverà entro dicembre, da gennaio sarà libero di firmare a zero con qualsiasi squadra da parametro zero".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.