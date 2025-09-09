Lazio, Dele-Bashiru brilla con la Nigeria: assist decisivo contro il Sudafrica
Finisce con un pareggio la partita tra Sudafrica e Nigeria, gara valida per le qualificazioni ai mondiali. Nell'1-1 finale c'è anche lo zampino di Fisayo Dele-Bashiru: il centrocampista della Lazio, in campo per tutti i novanta minuti, è stato decisivo per il gol del pareggio di Calvin Bassey. Dopo l'1-0 dei padroni di casa, arrivato grazie a un autogol di William Troost-Ekong, l'ex Manchester City e Hatayspor arriva sul fondo e mette in mezzo un pallone che Bassey deve solo mettere in rete.
