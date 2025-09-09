Sassuolo - Lazio, marea biancoceleste a Reggio Emilia: esaurito il settore ospiti
Tutti a Reggio Emilia. I tifosi della Lazio si muovo in massa per la gara contro il Sassuolo. Alla ripresa del campionato, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il settore ospiti del Mapei Stadium sarà sold out. In un solo giorno, infatti, sono stati venduti tutti i 4mila biglietti messi a disposizione dalla società neroverde. La squadra di Sarri, quindi, potrà contare (come sempre) sul supporto del suo pubblico.
