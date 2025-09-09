Senegal, vittoria in extremis contro il Congo: solo panchina per Dia
Il Senegal batte 2-3 il Congo e balza al primo posto in classifica superando proprio gli avversari grazie allo scontro diretto. L'attaccante della Lazio Boulaye Dia è però rimasto in panchina per tutta la sfida: normale turnazione del reparto offensivo per il ct Thiaw, che nella gara del 5 settembre contro il Sudan aveva invece lasciato l'attaccante in campo per ottantatre minuti.
