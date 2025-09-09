Roma, i conti non tornano: scelto un big da sacrificare sul mercato. E Gasperini...

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Manu Koné è stato ad un passo dall’addio in due occasioni, a gennaio e poi nell’ultima finestra estiva. Oggi però il centrocampista francese è pienamente concentrato sulla Roma, club che ha creduto in lui e lo ha trasformato in un titolare fisso della nazionale transalpina. Una vetrina prestigiosa, che conferma il salto di qualità compiuto dall’ex Borussia Moenchengladbach.

Il futuro però, come scrive il Corriere dello Sport, resta avvolto da un filo di incertezza. In caso di necessità legate al settlement agreement con l’Uefa, Koné è il principale indiziato a garantire una maxi-plusvalenza: acquistato un anno fa per 18 milioni più 2 di bonus, oggi il suo valore si aggira sui 40-45 milioni. Un tesoretto che potrebbe diventare decisivo per sistemare i conti, con N’Dicka e Soulé come possibili alternative sul mercato. La strategia della società, comunque, è stata chiara: trattenere il centrocampista almeno per questa stagione, per puntare alla qualificazione Champions e allo stesso tempo aumentarne ulteriormente il valore.

Nel frattempo Koné risponde sul campo e nelle parole. Dal ritiro della Francia ha ribadito la gratitudine verso il club: "Sono molto contento di giocare per la Roma, una delle poche squadre che ha dimostrato davvero fiducia in me". Un messaggio che ha fatto piacere all’ambiente giallorosso, che vede in lui uno dei pilastri del progetto Gasperini. Il futuro si deciderà a fine stagione, ma il presente parla chiaro: Koné è un leader tecnico e caratteriale di questa Roma.

