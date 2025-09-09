Germania-Italia U20, l'ex Lazio Ibrahimovic fa male agli azzurrini

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il suo addio alla Lazio non ha fatto certamente rumore visto che di minuti giocati con la maglia biancoceleste ne ha trascorsi pochissimi, ma Arijon Ibrahimovic continua ad avere tanta voglia di far bene e ritagliarsi un posto importante nel calcio internazionale. Ancora di proprietà del Bayern Monaco, l'attuale stagione la trascorrerà tra le fila dell'Heidenheim. Nel frattempo, è stato chiamato dalla Germania Under 20, che oggi ha sfidato (e battuto) l'Italia in amichevole. E nel tabellino del match - la sfida sta proseguendo sul 4-0 per la Germania - figura anche il nome dell'ex Lazio, che al 42' ha trasformato un calcio di rigore per quello che era il terzo gol della partita.

