Lazio, Lazzari: "Ci aspettano due mesi infernali. Monza? All'andata..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Poco meno di un'ora al fischio d'inizio del match tra Monza e Lazio in programma alle 15.00. Poco prima della gara Manuel Lazzari è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Ci aspetta una gara complicata, anche nella gara di andata il Monza ci mise in difficoltà. Loro sono in salute e vivono un buon momento di forma, servirà la miglior Lazio per vincere. La squadra di Palladino ha tanta qualità davanti, sarà fondamentale rimanere attenti dietro. Cercherò di dare il massimo sia in fase difensiva che offensiva. Da qui alla fine ci aspettano due mesi importanti, la lotta Champions è molto bella perché siamo tante squadre raccolte in pochi punti. Per questo ogni gara vale tanto".

Per presentare la partit tra Monza - Lazio, valida per la ventottesima giornata di Serie A, è intervenuto anche ai microfoni di Dazn il terzino biancoceleste, Manuel Lazzari:

"Siamo una squadra competitiva, il secondo posto ci da consapevolezza, ma dall'altra parte sappiamo che ci aspettano due mesi veramente infernali. Mancano undici partite e dovremo giocarle tutte alla stessa maniera, aldilà del blasone dell'avversaria. Oggi qui a Monza sarà una partita molto complicata":