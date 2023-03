Lazio, Leiva: "Marcos Antonio? Ha un grande potenziale". E su Sarri - Inzaghi...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Ha dovuto dire addio al calcio, un anno dopo essere tornato a indossare la maglia del suo Gremio. Lucas Leiva ha appeso gli scarpini al chiodo ma ha le spalle larghe e nonostante il periodo guarda al futuro con positività: "Ho avuto questa sorpresa, ma cerco di vedere il lato positivo: almeno di salute sto bene. Se non lo avessi scoperto, sarei potuto morire in campo", dice in una lunga intervista rilasciata a Il Messaggero.

L'ex biancoceleste ha poi parlato ovviamente anche di Lazio: "Il derby vinto è uno stimolo in più per la corsa Champions, che so bene essere un obiettivo importante. Sarri - Inzaghi? Sarri è un intenditore di calcio, a volte ti serve del tempo per capirlo. Ovunque è andato ha vinto. Se poi la squadra ha un’identità chiara non vedo perché non puntare su di lui per tanto tempo. Inzaghi è una persona straordinaria, ha tante qualità che le persone non vedono".

Infine menzione speciale per Marcos Antonio: "È diverso da me, è sbagliato fare paragoni, lui è più da possesso. Ha avuto difficoltà che non immaginavo, ma si vede che ha un gran potenziale”.