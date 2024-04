Lazio, Luis Alberto e il confronto con Fabiani: ora è tregua, ma Lotito…

RASSEGNA STAMPA - Luis Alberto, insieme a Felipe Anderson, è stato il protagonista della settimana. Le sue parole nel post partita dopo la vittoria con la Salernitana sono state un fulmine a ciel sereno. Che fosse una testa calda ormai era chiaro, ma questa volta la situazione è diversa. Tudor ha avuto carta bianca per quanto riguarda le scelte tecniche, ma la società non sembra intenzionata a lasciar correre come accaduto in precedenza. Lo spagnolo, riporta Il Messaggero, ha avuto un confronto con Fabiani: “Io dico sempre quello che penso” avrebbe affermato, per poi pattuire una tregua fino al termine del campionato.

Il club però è irritato e pronto a chiedere i danni in caso di braccio di ferro finale. L’agenzia del calciatore ha assicurato che dietro le sue parole non ci fosse nessuna strategia di mercato, ma i rumors degli ultimi giorni lasciano intendere il contrario. Certo è che il centrocampista, prima di lasciare la Capitale, dovrà fare i conti con Lotito, non più disposto a perdonarlo.

