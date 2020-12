Lazio, Luiz Felipe esaltato in Brasile. Il difensore: "Possiamo arrivare lontano. E sulla mia condizione..."

La notizia del passaggio della Lazio agli ottavi di finale è rimbalzata praticamente ovunque. Anche in Brasile, dove è stato sottolineato il contributo dato da Luiz Felipe alla qualificazione biancoceleste. Il difensore ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale sportivo UOL: "La sensazione di esserci assicurati questo posto è di estrema felicità. La scorsa stagione siamo riusciti a riportare la Lazio in Champions League e ora siamo arrivati ​​agli ottavi, cosa che non succedeva da anni".

"VOGLIAMO FARE DI PIÙ" - "Poter rappresentare il club in questo modo e contribuire a riportare il club nei grandi tornei d'Europa è fantastico. Stiamo facendo la storia, ma vogliamo di più. Siamo molto fiduciosi nella forza della nostra rosa e, in queste prime partite, abbiamo già dimostrato di essere capaci di giocare da pari alla pari contro i nostri rivali. Continueremo a lavorare per arrivare ancora più lontano".

L'INIZIO DI STAGIONE - "Per me l'opportunità di gareggiare in Champions per la prima volta in carriera è speciale. Purtroppo ho perso alcune partite all'inizio della stagione, prima per infortunio e poi per il coronavirus, ma ora sto bene, completamente recuperato e in buona forma. Ho cercato di sfruttare ogni minuto in campo e dare il massimo per aiutare la squadra a vincere".

