Lazio, Luiz Felipe vede azzurro: possibile convocazione con la Nazionale?

Come Jorginho e come Toloi, Luiz Felipe potrebbe indossare la maglia della Nazionale azzurra. Il difensore della Lazio ha infatti la doppia cittadinanza, italiana e brasiliana, e secondo alcune indiscrezione potrebbe essere convocato dalla nazionale azzurra. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei qualche anno fa, nel 2019, fu convocato dall'Under 21 azzurra di Di Biagio, prima ripose e poi fece marcia indietro affermando di voler giocare per il Brasile. Sarebbe dovuto andare a Tokyo con la maglia verdeoro ma l'infortunio gliel'ha impedito. La strada per il Mondiale è ancora lunga, si vedrà ma il difensore a breve dovrà prendere una decisione definitiva.

