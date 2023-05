Lazio, nuovi controlli per Cataldi: la situazione in vista del finale di stagione

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Quarantotto ore di riposo poi la Lazio tornerà a Formello per preparare la sfida con l’Udinese, in programma domenica prossima alle 20:45. Sarri fa i conti la stanchezza e con gli infortuni, Cataldi quello che desta maggiore preoccupazione. L’ematoma al polpaccio, rimediato a San Siro contro l’Inter, non si è riassorbito e provoca ancora dolore. Il centrocampista ha tentato di recuperare in fretta, ma non è semplice. La situazione suscita apprensione in vista del finale di stagione, le possibilità di rivederlo in campo però non sono svanite del tutto. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, le condizioni del centrocampista sono in progresso e domani sarà sottoposto a nuovi controlli. Potrebbe esserci una speranza in occasione della gara con la Cremonese.

