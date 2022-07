Lazio, obiettivo stadio di proprietà: il Flaminio e un piano B

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La strada principale rimane lo stadio Flaminio, ma ora spunta anche un piano alternativo. Il presidente della Lazio Claudio Lotito vuole lo stadio di proprietà, è determinato a stringere i tempi per arrivare a dama. Lo scorso anno in Campidoglio il numero uno biancoceleste, alla presenza dell'allora sindaca Virginia Raggi, parlò dell'ipotesi Flaminio e da allora sono stati fatti passi in avanti.

FLAMINIO - Sull'impianto situato nel cuore di Roma, a due passi da Piazza della Libertà, pendono i vincoli del Ministero per i beni e le attività culturali. La famiglia Nervi, che detiene i diritti patrimoniali e morali fino al 2049, ha consegnato un Piano di Conservazione (presentato nell'ottobre 2020 in Campidoglio) che delinea i limiti d'intervento. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei nell'incontro tra il presidente Lotito e il sindaco Gualtieri, il primo cittadino ha assicurato che proverà a sensibilizzare la famiglia Nervi per un'apertura rispetto al piano. Il precedente dello stadio Franchi di Firenze, altra opera realizzata da Pier Luigi Nervi, su cui è arrivato il parere positivo del Ministero della Cultura per alcuni interventi a fini conservativi: ciò consentirà l'installazione di una copertura che si posizionerà sopra la struttura senza modificarla.

PIANO B - La Lazio punta a ripetere lo stesso iter per ottenere l'ok della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e superare i vincoli ai fini conservativi. Per questo a breve verrà presentato al Comune di Roma il progetto di restauro del Flaminio. In caso di parere negativo prenderebbe piede l'ipotesi piano b, per il quale sarebbe stata individuata una zona nel comune di Guidonia Montecelio, a 20 km da Roma. Per il momento il Flaminio rimane di gran lunga la strada pricipale, ma in caso di prolungamento dei tempi c'è già in mente l'alternativa.