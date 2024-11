Lazio | Pedro, Baroni spinge per il rinnovo: primo contatto con Lotito

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - "Pedro, non andare via, Pedro, ascolta quello che ti dico", è una delle strofe di "Pedro", hit della Carrà che si ascolta (e si balla) al termine delle vittorie della Lazio all'Olimpico. Si sposa bene col futuro dello spagnolo, in scadenza a giugno. Baroni, riporta il Corriere dello Sport, spinge per il rinnovo, ne ha parlato anche con lo stesso calciatore. Da trequartista può avergli allungato la carriera, Lotito ci ha scherzato su dopo aver aperto all'incontro di fine anno. "Mi sento bene e sono in un bel momento. Quanto al rinnovo non ne abbiamo ancora parlato seriamente, per ora non è una priorità. Ne ho discusso spesso con il mister e il presidente ci scherza su dicendomi “devi continuare, ora stai bene”. Vedremo come si chiuderà la stagione, poi decideremo insieme", le parole di Pedro al termine del successo contro il Porto e dell'ennesimo gol siglato.

Da qui a fine anno è lunga, tante cose potrebbero ancora accadere. Lo spagnolo deciderà in base a come si sentirà. In estate era in bilico, addirittura a rischio taglio. Baroni e il club non se la sono sentita di rinunciarci e sono stati ripagati. "Possiamo vincere o perdere, ma ogni gara quest’anno è stata entusiasmante", la motivazione che spinge Pedro. Baroni può convincerlo a firmare per un altro anno a meno che non riceva proposte dalla Spagna. Il desiderio di tornare in patria è sempre stato forte.

