Lazio, Pellegrini vuole restare: Sarri spera nel suo riscatto

RASSEGNA STAMPA - Luca Pellegrini, arrivato nel mercato di gennaio, dopo un periodo di ambientamento e addestramento sta dimostrando con le sue prestazioni di essere utile alla causa biancoceleste. Il suo ingresso nell'ultima gara contro il Lecce ha dato brio e freschezza sulla corsia sinistra e ha avviato l'azione del 2-2 firmata da Milinkovic. Come riporta la rassegna di Radiosei, Sarri vorrebbe la conferma del terzino per la prossima stagione. La società biancoceleste per esaudire i desideri del proprio allenatore dovrà accordarsi con la Juve per quanto concerne il riscatto e l'ingaggio del giocatore. Luca Pellegrini, in questi mesi alla Lazio sta dimostrando di essere un terzino con grandi capacità di corsa e un ottimo sprint. Tutte doti molto apprezzate da Sarri. Rispetto a Hysaj è più votato all'attacco e meno difensivo ma in certi casi,come contro il Lecce, le sue caratteristiche sono state preziose per recuperare il risultato. Nella gara contro i salentini, il suo ingresso ha garantito alla Lazio, maggiore pericolosità e numerosi cross con il suo mancino. Pellegrini ha stabilito il record di velocità in termini di sprint (33, 87 Km/h), nel dopopartita ha pronunciato parole sagge e sentite e non banali. L'ex Eintracht è arrivato in prestito dalla Juventus con diritto di riscatto fissato a 15 milioni e per riscattarlo con l'attuale accordo c'è tempo fino al 20 giugno, ma non è escluso che i due club possano trovare una nuova intesa. La Lazio lascerà cadere l'attuale diritto e si metterà all'opera con gli agenti del numero 3 per cercare la soluzione giusta. La sua voglia di giocare nella sua squadra del cuore e il placet di Sarri potrebbero fare la differenza.

