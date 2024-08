Lazio, prosegue la campagna abbonamenti: il dato aggiornato sulle tessere vendute

TUTTOmercatoWEB.com

L'inizio della stagione 2024/2025 è alle porte e in casa Lazio procede anche la campagna abbonamenti. Come appreso dalla nostra redazione sono ad oggi più di 24.000 le tessere sottoscritte con la Curva Nord e la Tribuna Tevere Parterre Laterale sold out mentre c'è ancora disponibilità per gli altri settori.

La campagna abbonamenti proseguirà fino alle 19:00 di sabato 10 agosto nelle varie declinazioni: tessera Classic, che include tutte le sfide casalinghe più la prima all’Olimpico di Coppa Italia, e tessera Global, che oltre alle partite in casa di Serie A e la prima di Coppa Italia aggiunge le quattro in casa di Europa League.