Lazio ritiro 2025 | Prende quota Formello, mentre Auronzo...

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio è in piena corsa Champions. Il finale di stagione dirà quale sarà il futuro della squadra di Baroni e inciderà inevitabilmente anche sull'estate. Cosa faranno i biancocelesti dopo 17 anni ad Auronzo di Cadore? Nei giorni scorsi il comune aveva diramato una lettera confermando la possibilità di ospitare il precampionato di Zaccagni e compagni ancora una volta. La società capitolina, però, mantiene un'opzione di conferma e potrebbe decidere di cambiare le carte in tavola. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, in queste ore sta prendendo quota la possibilità che la Lazio svolga il ritiro precampionato a Formello. Una full immersion nel centro sportivo delle aquile con un piano ben organizzato con allenamenti al mattino molto presto o la sera per evitare le ore più calde e l'afa della Capitale. Oltre a questo, ovviamente, ci saranno le consuete amichevoli in giro per l'Italia e l'Europa in una tourneé precampionato che dipenderà dalla competizione internazionale e dal calendario che attende la squadra di Baroni.

Lavoro in palestra con l'aria condizionata, gestendo bene il lavoro e il riposo e spostandosi solo per le amichevoli. L'alternativa e il piano b, però, non è rappresentato da Auronzo ma da location e situazioni da valutare. Le possibilità che la Lazio torni sotto le Tre Cime di Lavaredo scendono sensibilmente. Di fatto l'opzione Veneto è ormai l'ipotesi C sul tavolo con percentuali che in questo momento sono al lumicino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.