Lazio, rivoluzione in difesa. Da Gila a Casale: il punto della situazione

L'ultimo nome in orbita Lazio per quanto riguarda la difesa è quello di Mario Gila, ventunenne sotto contratto col Real Madrid fino al 2024. Si tratterebbe di un investimento interessante in prospettiva. E non troppo oneroso, nonostante gli spagnoli vogliano garantirsi un diritto di recompra. Il classe 2000 si muove da centrale di destra, ruolo che la Lazio sta cercando di occupare con l'acquisto di Nicolò Casale del Verona. Operazione da dieci milioni di euro quella col club gialloblù, tuttora in sospeso. Ad ogni modo, riporta la rassegna stampa di Radiosei, come centrale di destra i biancocelesti potranno disporre anche di Patric, fresco di rinnovo dopo la stagione positiva disputata con Sarri.

In attesa di comprendere quale sarà il futuro di Francesco Acerbi, rimane una pista calda quella che porta ad Alessio Romagnoli, che però ora è seguito con insistenza anche dal Fulham. Nella scorsa stagione non ha convinto Hysaj, che nel finale di campionato è finito in panchina. E anche Marusic ha mostrato, al netto di una crescita importante, i suoi limiti in chiave difensiva. Così rimane nel mirino del club Emerson Palmieri, rientrato dal prestito al Lione e già alle dipendenze dell'allenatore toscano nel club londinese. Per la fascia sinistra sotto esame anche Beruatto, protagonista nel campionato di B col Pisa. Sempre nella formazione toscana s'è fatto notare Birindelli. Questi ultimi due nomi, tuttavia, sarebbero comunque subordinati all'eventuale partenza dell'albanese ex Napoli. Insomma, in casa Lazio la difesa sembra destinata a una rivoluzione: il Comandante vuole una svolta.

