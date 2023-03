Lazio - Roma, sarà Felipe contro Dybala: una sfida nel segno della bellezza

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Nei derby ad avere valore è e sarà sempre il solo risultato. Le prestazioni, il bel gioco, la classe, se fini a se stessi, diventano inutili agli occhi dei tifosi. Nella stracittadina di questa sera, però, c'è chi, sia per la Lazio una parte che per la Roma, sarà garanzia di grande qualità e importante funzionalità. Il fischio d'inizio, fissato per le 18.00, come riporta la Gazzetta dello Sport, darà il via anche alla sfida tra Felipe Anderson e Paulo Dybala: giocatori dalla classe sopraffina e capaci di rivelarsi incisivi e decisivi nel corso dei novanta minuti.

FELIPE ANDERSON - Nel suo nuovo ruolo di 'falso nueve' il brasiliano ha messo in mostra grandi miglioramenti, acquisendo i ferri del mestiere, facendo suoi i consigli di Sarri e diventando un vero e proprio attaccante di ruolo. In questa stagione, infatti, sono 9 i gol segnati da Felipe e ben 6 di questi sono arrivati quando si muoveva nel ruolo che, originariamente, appartiene a Immobile. Nell'ultima partita giocata contro l'AZ Alkmaar 'Pipe' ha ritrovato anche la rete che gli mancava dal 27 gennaio, si è liberato di un peso e questo gli permetterà di avere meno pensieri per la testa, di caricarsi il peso e la responsabilità dell'attacco. All'andata era stato lui a essere decisivo, nonostante gran merito del gol vada al connazionale Ibanez. Ma resta il pressing, come resta il sapersi trovare nel posto giusto al momento giusto, oltre che il gol in sé. Un gol che gli ha permesso di raggiungere quota 3 nei derby della Capitale, oggi meno solo di Immobile.

PAULO DYBALA - All'andata non c'era per infortunio, ma il ritorno non ha la minima intenzione di saltarlo: Paulo Dybala si prepara al suo primo derby della Capitale. E' lui ad accendere la Roma nei momenti di difficoltà, il giocatore che si inventa la giocata o che carica la squadra con una sua prodezza. Inutile girarci attorno, è probabilmente il giocatore più forte dei giallorossi. I difensori della Lazio dovranno marcarlo con attenzione, limitarlo, raddoppiarlo quando necessario. A preoccupare ancora di più, sono i suoi dati: contro la Lazio il talento argentino ha realizzato 7 gol con la maglia della Juventus, i biancocelesti sono una delle sue vittime preferite. Una statistica preoccupante, ma che va anche contestualizzata in un periodo storico in cui la difesa biancoceleste non vantava questi numeri.