Lazio, Sarri manda tutti nel suo confessionale: cosa ha detto ai giocatori

RASSEGNA STAMPA - Tutti agli ordini, nessuno escluso. Questa è la musica che suona dalle parti di Formello. Calcio, carattere e psiche, sono questi gli aspetti su cui punta il mister Maurizio Sarri. Serve una scossa che miri alla stabilità della squadra, cosa che non si è visto finora. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il tecnico ha convocato tutti i giocatori nel suo confessionale, con il mero intento di non ripetere il crollo arrivato contro il Bologna: "Non ricaschiamoci". Questo proprio perché, di tutti i misteri della Lazio uno dei più evidenti è sicuramente quello che porta sempre la squadra a crollare all’improvviso. Ecco che il 3-0 inflitto dal Bologna ha spinto Sarri a convocare tutta la rosa, per capire quale sia il reale motivo di questi deragliamenti che tanto la tormentano. La musica suona così da anni, di allenatore in allenatore, ma il Mau vuole invertire la rotta e dare un'impronta diversa nell'approccio del gioco: aggressività e continuità. Il Verona è lì e per la Lazio oggi potrebbe davvero essere la svolta.