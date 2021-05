Roma - Lazio, la doppia vittoria manca dal 2012: Immobile insegue Piola e Rocchi

Il derby della Capitale, si sa, è una partita speciale sempre, a prescindere dalla posta in palio. Questa sera Lazio e Roma si daranno battaglia all'Olimpico a poche giornate dalla fine del campionato e il risultato finale influirà sicuramente sul giudizio della stagione intera di entrambe le squadre. I biancocelesti potrebbero vincere entrambe le stracittadine di campionato per la prima volta dal 2012, mentre i giallorossi non ottengono un successo da quattro confronti consecutivi. Sarà l'ultimo confronto nei derby tra Simone Inzaghi e Paulo Fonseca, con quest'ultimo ancora a caccia della prima vittoria. Di seguito tutte le statistiche.

- Sono 175 i precedenti totali tra Lazio e Roma di cui 153 in Serie A, con 39 vittorie biancocelesti, 54 successi giallorossi e 60 pareggi. 151 le reti segnate e 191 quelle subite dalla Lazio.

- Simone Inzaghi ha disputato 11 derby da quando siede sulla panchina della Lazio. Il bilancio è di 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Sono 13 invece le stracittadine vissute da calciatore, con 3 successi all’attivo e un assist decisivo per il gol di Nedved nel derby scudetto del 2000.

- Sono 3 i precedenti di Simone Inzaghi contro Paulo Fonseca, due nella passata stagione conclusi entrambi con il risultato di 1-1 e uno quest'anno nel girone di andata vinto 3-0 dal tecnico piacentino.

- La Roma non vince da quattro Derby contro la Lazio in Serie A (2N, 2P) e non ne registra di più di fila senza successi nella competizione dal 1998 (una serie di otto).

- La Lazio ha vinto 3-0 la gara d'andata; i biancocelesti potrebbero vincere due Derby di fila in campionato per la prima volta dal 2012 e infilare due clean sheet consecutivi per la prima volta dalla stagione 2006/07.

- La Roma ha perso soltanto due delle ultime 22 partite interne di Serie A contro la Lazio, collezionando ben 12 successi nel parziale (8N).

- Nelle ultime sei giornate di campionato soltanto Parma (sei) e Benevento (cinque) hanno subito più sconfitte della Roma in Serie A: quattro ko, un pareggio e una vittoria nel parziale per i giallorossi.

- La Roma ha perso soltanto due delle ultime 22 partite interne di Serie A (vs Milan e Napoli), tenendo la porta inviolata in otto delle 16 più recenti.

- Nelle ultime 10 giornate di campionato nessuna squadra ha vinto più partite della Lazio: otto successi (e due ko) per i biancocelesti nel parziale, gli stessi di Inter, Atalanta e Napoli.

- Solo il Crotone (zero) ha segnato meno gol con calciatori subentrati dalla panchina in questo campionato della Roma (due); la Lazio invece è una delle due squadre (insieme al Sassuolo) che conta meno reti con nuovi acquisti in questa Serie A.

- Dopo aver segnato un gol in entrambi i primi due derby contro la Lazio in campionato, Edin Dzeko ha realizzato una sola rete nelle successive nove sfide contro i biancocelesti in Serie A.

- Ciro Immobile ha segnato 150 gol con la Lazio in tutte le competizioni: dal suo esordio con i biancocelesti (2016/17) solo Lewandowski, Messi, Ronaldo, Kane e Mbappe hanno fatto meglio tra chi milita nei top-5 campionati.

- Nei 14 precedenti disputati da Ciro Immobile tra campionato e Coppa Italia contro la Roma con tutte le maglie, il bomber campano ha realizzato 7 gol e 2 assist.

- Ciro Immobile ha realizzato quattro gol con la Lazio nel derby contro la Roma in campionato; soltanto Silvio Piola (sei) e Tommaso Rocchi (cinque) ne hanno segnati di più in Serie A con la maglia biancoceleste contro i giallorossi.

