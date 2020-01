Serie A, la classifica degli ultimi tre mesi: Lazio prima con una partita in meno

È un momento incredibile quello della Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti hanno inaugurato il 27 ottobre scorso una striscia record di undici vittorie di fila in campionato. In mezzo soltanto le sconfitte europee contro Celtic e Rennes, ma anche un altro titolo con la Supercoppa conquistata a Riyad contro la Juventus. Sky Sport ha preso in considerazione le ultime dodici giornate di Serie A per evidenziare l’entusiasmante cammino di Lulic e compagni. Che negli ultimi tre mesi, nonostante una gara da recuperare contro l’Hellas Verona, sono primi per rendimento con 33 punti, il miglior attacco (30 gol fatti) e anche la miglior difesa (9 gol subiti). Numeri che hanno consentito ai capitolini di recuperare 4 lunghezze alla Juventus e ben 7 all’Inter, virtualmente sorpassata in caso di successo nel recupero. A seguire ecco la classifica completa prendendo come inizio la nona giornata di campionato.

1. LAZIO: 33 punti* (30 gol fatti, 9 gol subiti)

2. JUVENTUS: 29 punti (24 gol fatti, 12 gol subiti)

3. INTER: 26 punti (23 gol fatti, 10 gol subiti)

4. ROMA: 25 punti (25 gol fatti, 12 gol subiti)

5. ATALANTA: 18 punti (29 gol fatti, 15 gol subiti)

6. MILAN: 18 punti (13 gol fatti, 15 gol subiti)

7. VERONA: 17 punti* (16 gol fatti, 15 gol subiti)

8. TORINO: 17 punti (16 gol fatti, 17 gol subiti)

9. CAGLIARI: 16 punti (23 gol fatti, 24 gol subiti)

10. PARMA: 16 punti (14 gol fatti, 16 gol subiti)

11. SAMPDORIA: 15 punti (16 gol fatti, 17 gol subiti)

12. BOLOGNA: 15 punti (19 gol fatti, 21 gol subiti)

13. UDINESE: 14 punti (15 gol fatti, 25 gol subiti)

14. SASSUOLO: 13 punti (17 gol fatti, 19 gol subiti)

15. FIORENTINA: 12 punti (13 gol fatti, 19 gol subiti)

16. LECCE: 9 punti (14 gol fatti, 22 gol subiti)

17. GENOA: 9 punti (12 gol fatti, 21 gol subiti)

18. SPAL: 9 punti (8 gol fatti, 15 gol subiti)

19. NAPOLI: 8 punti (11 gol fatti, 18 gol subiti)

20. BRESCIA: 8 punti (11 gol fatti, 26 gol subiti)

* una partita in meno

