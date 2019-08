Lazio, non solo uomini: l'11 settembre verrà presentata la squadra femminile

Che il calcio sia anche donna, quest'estate l'ha capito tutto il mondo. E nella Lazio, la polisportiva più grande e antica d'Europa, non poteva ovviamente mancare la squadra femminile. La rosa della Lazio Women - che milita in Serie B, il cui campionato inizia il prossimo 15 settembre - verrà presentata prima dell'inizio della stagione dal suo responsabile, Mauro Bianchessi, e dal presidente della Lazio Calcio, Claudio Lotito. Appuntamento fissato per mercoledì 11 settembre alle ore 18 presso il Gruppo La Rinascente di Via del Tritone a Roma.

